Армия США израсходовала почти 80% своих ракет-перехватчиков для ключевой системы ПВО, в то время как американские военачальники предупреждают, что запасы боеприпасов в Пентагоне "опасно низки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Согласно материалу, запасы ключевых ракет для систем ПВО особенно сильно сократились во время войны с Ираном.

По словам двух источников, с начала войны американские войска израсходовали почти 4/5 своих ракет THAAD по сравнению с довоенными показателями (о чем ранее не сообщалось). Кроме того, армия израсходовала около половины ракет-перехватчиков Patriot для систем ПВО с таким же названием.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований, до начала войны с Ираном США имели примерно 2200 ракет Patriot и 452 ракеты THAAD.

Издание пишет, что союзники по Персидскому заливу выразили обеспокоенность по поводу того, что нехватка ракет к ПВО может повлиять на их способность отразить потенциальный ответный удар Ирана, если президент США Дональд решит эскалировать конфликт.

Несколько официальных лиц рассказали CNN, что ряд этих стран полагаются на системы ПВО США и признали, что нехватка запасов может затруднить их собственную способность перехватывать иранские ракетные и беспилотные атаки, особенно если они будут направлены в ответ на любую эскалацию со стороны США.

Вопрос запаса вооружений остановил Трампа совершить атаку

В материале издания сказано, что вопрос о запасах вооружений вновь всплыл перед решением президента США Дональда Трампа об отмене новых ударов по Ирану, которые он планировал в минувшие выходные.

Это как минимум второй случай за последние недели, когда высокопоставленные военные советники Трампа выразили обеспокоенность по поводу сокращения количества ключевых американских боеприпасов в ходе обсуждений потенциальной эскалации конфликта с Ираном.