США исчерпали почти весь запас дальнобойных ракет из-за войны с Ираном, - Reuters

Армия США за пять месяцев войны с Ираном израсходовала практически весь запас высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM. Дефицит касается и ракет Tomahawk.

Запасы ATACMS и PrSM практически исчерпаны

По словам трех источников агентства, осведомленных с этими данными, США использовали "практически все" ракеты класса "земля-земля" - ATACMS и более новые PrSM, которые постепенно должны заменить ATACMS. Сколько единиц осталось на складах, собеседники Reuters не уточнили.

Эти ракеты стоят больше миллиона долларов за единицу и считаются критически важными не только для операций на Ближнем Востоке, но и для потенциального противостояния с Китаем. Один из источников пояснил, что истощение запасов связано с решением администрации Трампа избегать более рискованных способов поражения целей в Иране, в том числе ударов пилотируемой авиацией.

Войну против Ирана Дональд Трамп начал совместно с Израилем в феврале, рассчитывая на скорейшее завершение конфликта. Но по мере затягивания боевых действий собеседники агентства выражают опасения, что падение запасов ракет может ограничить способность США сдерживать других противников, включая Россию и Китай.

В Белом доме ситуацию комментируют иначе: Трамп заявил, что у американцев "намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире", а оборонная промышленность сейчас производит оружие рекордными темпами. Спикер Пентагона Шон Парнелл добавил, что армия США имеет все необходимое для выполнения задач во время и месте по усмотрению президента.

Читайте также: Fire Point создала собственный турбореактивный двигатель для ракеты "Фламинго"

"Петриоты", THAAD и Tomahawk – тоже на грани

Дефицит затронул не только наступательное оружие. По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), с февраля по июль США израсходовали около 65% ракет-перехватчиков Patriot, а запасы THAAD сократились по меньшей мере на 38% по сравнению с началом войны. Эти данные, по словам двух источников Reuters, совпадают с внутренней статистикой американских военных.

Также, по информации одного из источников, США потратили чуть меньше половины мирового запаса крылатых ракет Tomahawk, обычно запускаемых с кораблей. Reuters не смогло независимо подтвердить эту цифру. Компания Raytheon уже достигла предварительной многолетней договоренности с Пентагоном о наращивании производства Tomahawk на фоне попыток Вашингтона возобновить истощенные арсеналы.

Отдельно собеседники агентства отметили, что военное командование неделями предупреждало президента о сокращении запасов оборонных систем, включая Patriot. Один из официальных лиц США отрицал связь между этими предупреждениями и решением не проводить новый масштабный удар по Ирану, объяснив его скорее давлением со стороны стран Персидского залива.