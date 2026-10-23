У Путина озвучили сроки и место переговоров Украины, РФ и США
Переговоры по урегулированию войны в Украине планируют провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, целесообразность участия специального посланника Евросоюза в переговорах будет "зависеть от позиции, которую займет Брюссель".
Песков также заявил, что "комплексное урегулирование войны невозможно без обсуждения вопросов безопасности как России, так и Украины".
В то же время, других подробностей относительно предстоящей встречи он не привел.
Переговоры о мире в Украине
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Осло со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. В переговорах также участвовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.
Уже на следующий день Уиткофф отправился в Санкт-Петербург на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. К встрече присоединился спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.
По словам американского посланника, он привез российскому диктатору документы с предложениями о подходах к завершению войны. После переговоров помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что дело якобы близится к завершению войны.
Как сообщал Axios со ссылкой на источники, после контактов в Осло и Санкт-Петербурге Украина и Россия согласились возобновить трехсторонние переговоры с участием США.
В то же время, по данным источника РБК-Украина, Киев считает маловероятным достижение договоренности об энергетическом перемирии по итогам этих контактов. В свою очередь, успехом украинская сторона называет возобновление переговоров на уровне делегаций и возможное согласование мер по деэскалации.
Собеседник также отметил, что до выборов в Конгресс США 3 ноября главным результатом на политическом направлении может стать возобновление переговорного процесса. В то же время в гуманитарной сфере положительных результатов ожидают раньше.
Украина также заинтересована в том, чтобы во встрече были не только представители Украины, США и России, но и европейские партнеры.
Добавим, как писали западные медиа, Трамп якобы стремится подписать мирное соглашение между Украиной и Россией во время саммита G20, который состоится в декабре в штате Флорида. СМИ отмечают, что переговоры могут пройти под серьезным давлением на Киев.