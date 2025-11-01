Трамп пригрозил Нигерии войной: если мы атакуем, это будет быстро и жестоко

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут совершить военное вторжение в Нигерию. Если это случится, то атака будет быстрой и жестокой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.
По словам Трампа, если правительство Нигерии "продолжит допускать убийства христиан", тогда США немедленно прекратят помощь и поддержку, также могут предпринять и другие шаги.
"Вполне возможно, (США - ред.) вторгнутся в эту теперь опозорившуюся страну с оружием в руках, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния", - говорится в посте.
Также глава Белого дома добавил, что поручает Пентагону подготовится к возможным действиям, а нигерийскому правительству посоветовал действовать быстро.
"Если мы начнем атаку, она будет быстрой, жестокой и сладкой, точно так же, как террористы-бандиты атакуют наших дорогих христиан", - резюмировал Трамп.
Напомним, днем ранее американский лидер сказал, что христианство в Нигерии находится под угрозой. По этой причине США считают ее "страной, вызывающей особую обеспокоенность".
Согласно его посту, в Нигерии убили 3100 христиан, поэтому необходимо срочно что-то предпринять.
Отметим, что христиане в Нигерии сталкиваются с одной из самых масштабных волн преследований в мире. По данным Европарламента, в период с 2019 по 2023 годы почти 17 тысяч христиан были убиты в целенаправленных нападениях, а в 2025 более 7 тысяч потери жизнь за первые семь месяцев.
