Трамп пригрозив Нігерії війною: якщо ми атакуємо, це буде швидко і жорстоко

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть здійснити військове вторгнення в Нігерію. Якщо це станеться, то атака буде швидкою і жорстокою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.
За словами Трампа, якщо уряд Нігерії "продовжить допускати вбивства християн", тоді США негайно припинять допомогу і підтримку, також можуть зробити й інші кроки.
"Цілком можливо, (США - ред.) вторгнуться в цю тепер зганьблену країну зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі злодіяння", - ідеться в пості.
Також глава Білого дому додав, що доручає Пентагону підготуватися до можливих дій, а нігерійському уряду порадив діяти швидко.
"Якщо ми почнемо атаку, вона буде швидкою, жорстокою і солодкою, точно так само, як терористи-бандити атакують наших дорогих християн", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, днем раніше американський лідер сказав, що християнство в Нігерії перебуває під загрозою. З цієї причини США вважають її "країною, що викликає особливу стурбованість".
Згідно з його постом, у Нігерії вбили 3100 християн, тому необхідно терміново щось зробити.
Зазначимо, що християни в Нігерії стикаються з однією з наймасштабніших хвиль переслідувань у світі. За даними Європарламенту, у період з 2019 по 2023 роки майже 17 тисяч християн було вбито в цілеспрямованих нападах, а в 2025 понад 7 тисяч втратили життя за перші сім місяців.
