Трамп пригрозил Китаю и не только пошлинами, если те передадут оружие Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 50% пошлины против стран, которые помогают Ирану. Под ударом может оказаться в том числе Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера США для Fox News.
В ходе беседы ведущая напомнила слова Трампа, когда тот сказал, что любая страна, которая поддерживает Иран или поставит военное оборудование, столкнется с пошлинами в 50%. На уточняющий вопрос, касалось ли это Китая, президент сказал следующее:
"Да, и других тоже, но да, Китай в том числе... Я слышал новости о том, что Китай поставляет так называемые ракеты ПЗРК. Я сомневаюсь, что они на это пойдут, потому что у нас есть определенные отношения, и я думаю, они не стали бы так поступать. Возможно, в самом начале они что-то и поставляли понемногу, но не думаю, что продолжат. Но нет, если мы поймаем их на этом, они получат 50% пошлину, а это просто колоссальная сумма", - сказал Трамп.
Напомним, на днях в CNN появилась новость, где было сказано, что по оценкам разведки США, Китай может усилить военную поддержку Ирана, передав системы ПВО. Это в свою очередь, потенциально изменит баланс на в регионе после хрупкого перемирия.
Этой ночью Дональд Трамп отреагировал на это. Во время общения с прессой он предупредил Китай о серьезных последствиях, если Пекин решится поставить оружие в Иран.