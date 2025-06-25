Трамп пригрозил Испании из-за отказа повышать оборонные расходы: "Заплатят вдвойне"

Испании грозят жесткие меры от США в случае, если Мадрид продолжит отказываться от повышения оборонных расходов до уровня 5% ВВП.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Американский лидер отметил, что Испания остается единственной страной НАТО, которая отказывается повышать расходы на оборону.
"Я думаю, это очень плохо. Мы это компенсируем. Знаете, мы ведем переговоры с Испанией о торговом соглашении. Мы заставим их заплатить вдвое больше. И я действительно серьезно об этом говорю", - отметил Трамп.
Президент добавил, что Испания "прекрасная страна", в которой живут замечательные люди, но сейчас испанские власти хотят "немного поживиться" за счет других стран НАТО.
"Но им придется вернуть нам эти деньги в виде торговли, потому что я не позволю этому случиться. Это несправедливо", - заверил он.
Напомним, 22 июня стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте договорился с премьером Испании Педро Санчесом, что Испания не будет обязана повышать оборонные расходы до 5% ВВП.
Согласно договоренности, Испания будет выполнять свои обязательства перед НАТО без необходимости увеличивать инвестиций в оборону.
К слову, саммит НАТО сегодня, 25 июня, утвердил новый целевой показатель расходов на оборону на уровне 5% ВВП.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.