Трамп пригрозив Іспанії через відмову підвищувати оборонні витрати: "Заплатять подвійно"

Іспанії загрожують жорсткі заходи від США в разі, якщо Мадрид продовжить відмовлятися від підвищення оборонних витрат до рівня 5% ВВП.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Американський лідер зазначив, що Іспанія залишається єдиною країною НАТО, яка відмовляється підвищувати витрати на оборону.
"Я думаю, це дуже погано. Ми це компенсуємо. Знаєте, ми ведемо переговори з Іспанією про торговельну угоду. Ми змусимо їх заплатити вдвічі більше. І я дійсно серйозно про це говорю", - зазначив Трамп.
Президент додав, що Іспанія "прекрасна країна", в якій живуть чудові люди, але зараз іспанська влада хоче "трохи поживитися" за рахунок інших країн НАТО.
"Але їм доведеться повернути нам ці гроші у вигляді торгівлі, тому що я не дозволю цьому статися. Це несправедливо", - запевнив він.
Нагадаємо, 22 червня стало відомо, що генсек НАТО Марк Рютте домовився з прем'єром Іспанії Педро Санчесом, що Іспанія не буде зобов'язана підвищувати оборонні витрати до 5% ВВП.
Згідно з домовленістю, Іспанія виконуватиме свої зобов'язання перед НАТО без необхідності збільшувати інвестицій в оборону.
До слова, саміт НАТО сьогодні, 25 червня, затвердив новий цільовий показник витрат на оборону на рівні 5% ВВП.
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