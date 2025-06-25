Трамп пригрозил Испании из-за отказа повышать оборонные расходы: "Заплатят вдвойне"

Испании грозят жесткие меры от США в случае, если Мадрид продолжит отказываться от повышения оборонных расходов до уровня 5% ВВП.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Американский лидер отметил, что Испания остается единственной страной НАТО, которая отказывается повышать расходы на оборону.

"Я думаю, это очень плохо. Мы это компенсируем. Знаете, мы ведем переговоры с Испанией о торговом соглашении. Мы заставим их заплатить вдвое больше. И я действительно серьезно об этом говорю", - отметил Трамп.

Президент добавил, что Испания "прекрасная страна", в которой живут замечательные люди, но сейчас испанские власти хотят "немного поживиться" за счет других стран НАТО.

"Но им придется вернуть нам эти деньги в виде торговли, потому что я не позволю этому случиться. Это несправедливо", - заверил он.