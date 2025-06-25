Трамп пригрозив Іспанії через відмову підвищувати оборонні витрати: "Заплатять подвійно"

Іспанії загрожують жорсткі заходи від США в разі, якщо Мадрид продовжить відмовлятися від підвищення оборонних витрат до рівня 5% ВВП.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Американський лідер зазначив, що Іспанія залишається єдиною країною НАТО, яка відмовляється підвищувати витрати на оборону.

"Я думаю, це дуже погано. Ми це компенсуємо. Знаєте, ми ведемо переговори з Іспанією про торговельну угоду. Ми змусимо їх заплатити вдвічі більше. І я дійсно серйозно про це говорю", - зазначив Трамп.

Президент додав, що Іспанія "прекрасна країна", в якій живуть чудові люди, але зараз іспанська влада хоче "трохи поживитися" за рахунок інших країн НАТО.

"Але їм доведеться повернути нам ці гроші у вигляді торгівлі, тому що я не дозволю цьому статися. Це несправедливо", - запевнив він.