Трамп пригрозив Туреччині санкціями за обстріл курдів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова запровадити широкомасштабні санкції проти Туреччини за обстріл курдів в Сирії. Про це він написав у своєму Twitter.

За словами президента США, курдські сили на даний момент залишають території, де буде знаходитися "безпечна зона".

"Туреччина повністю розуміє, що не слід стріляти в курдів, оскільки вони залишають те, що буде відомо як безпечна зона для інших досить прилеглих районів. Мені не потрібно повторювати, що за порушення будуть введені широкомасштабні санкції", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше курдські сили заявили про відновлення військової операції з боку Туреччини поблизу "безпечної зони" в Сирії. За повідомленням курдів, 24 жовтня Туреччина атакувала три села. Пізніше Туреччина заявила, що вела вогонь у відповідь по курдам, які перші здійснили напад на турецьких військових.

До цього президент США Дональд Трамп 23 жовтня заявив про зняття санкцій з Туреччини, які були введені 14 жовтня з-за проведення військової операції в Сирії. За його словами, санкції будуть зняті, якщо Туреччина не зробить "заборонених дій".