У США заявили про початок виведення військ із Сирії

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент США офіційно заявив про виведення американського військового контингенту

Президент США Дональд Трамп офіційно заявив про те, що процес виведення американських військ із Сирії розпочався. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дональда Трампа.

Також Трамп застеріг Туреччину від атак проти курдів на території, яку звільняють американські війська.

"Розпочали давно назрілий вивід із Сирії, одночасно вражаючи невеликі залишки територіального халіфату ІДІЛ з багатьох напрямків. Будемо атакувати його і в майбутньому з уже існуючих сусідніх баз, якщо він (халіфат – ред.) відновлюватиметься", - написав він.

Президент США пригрозив Турції економічним тиском у разі атак проти курдів на території, яку звільняють американські війська.

"Росія, Іран і Сирія отримали найбільше вигоди від довгострокової політики США щодо знищення ІДІЛ у Сирії. Ми також мали з цього вигоду, але тепер настав час повернути наші війська додому. Зупинити нескінченну війну! ", - зазначив Трамп.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2019

....Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон в режимі телефонної розмови обговорили плани виведення американських військ з Сирії.

РБК-Україна писало, що при виведенні військ Сполучені Штати Америки залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів від Туреччини.