Трамп звинуватив Китай у зростанні безробіття в США

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Глава США поскаржився на те, що демократи заблокували виплати по безробіттю

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Китай у зростанні числа безробітних у США. Він обурився блокуванням виплат по безробіттю представниками Демократичної партії.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Пелосі (спікер Палати представників) і Шумер (лідер демократів у Сенаті) заблокували такі необхідні виплати з безробіття, так жахливо, особливо у світлі того, що вони повністю усвідомлюють, що це не вина працівників, вони безробітні, це вина Китаю!" - підкреслив Трамп.

Відзначимо, раніше стало відомо, в березні і квітні в результаті жорстких обмежувальних заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу 22 млн американців втратили роботу. У ФРС інформували, що рівень безробіття у Штатах становить 11,1%, що перевищило показники під час світової фінансової кризи 2008 року.

Нагадаємо, США не будуть вести переговори з Китаєм щодо другої частини торгового угоди між країнами, оскільки Трамп у цьому не зацікавлений.

Як писало РБК-Україна, лідер США пояснював, що торговельна угода з Китаєм тепер має другорядне значення через пандемію коронавірусу, пригрозивши новими тарифами Пекіну.