Трамп готовий до розриву економічних відносин з Китаєм

Трамп заявив, що в світі немає країни, яка б обібрала США більше, ніж Китай
Президент США Дональд Трамп готовий розглянути можливості щодо роз'єднання американської і китайської економік. За його словами Сполучені Штати втрачають сотні мільярдів доларів.
Про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Ви питаєте мене, чи буду я готовий роз'єднати (економіки США і Китаю, - ред.) і не вести бізнес з Китаєм. Це дуже цікаве питання, тому що досі ми нічого не отримуємо від Китаю. Ми тільки втрачаємо гроші. Якщо вони не будуть поводитися з нами правильно, я, звичайно, зроблю це ", - підкреслив він.
За його словами, в світі немає країни, яка б обібрала США більше, ніж Китай.
"Ми втрачаємо мільярди, сотні мільярдів доларів. Ми нічого не отримуємо з Китаю. Так, ми отримуємо деякі товари, які могли б виробляти самі. Але ми тільки те й робимо, що втрачаємо гроші", - сказав Трамп.
У той же час він заявив, що не хоче "підпалювати світ прямо зараз".
Нагадаємо, раніше Трамп скасував торговельні переговори з Китаєм на тлі пандемії коронавірусу
Також Трамп звинуватив Китай в зростанні кількості безробітних в США.
Відзначимо, що перша фаза торгової угоди між державами була підписана в січні 2020 року. Однак уже в травні Трамп був готовий розірвати її, звинувативши Китай в тому, що він прикладає недостатньо зусиль, щоб зупинити пандемію.
Перша фаза торгової угоди передбачає імпорт Китаєм американських сільгосптоварів на суму 36,5 млрд доларів в цьому році.