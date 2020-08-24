Трамп готовий до розриву економічних відносин з Китаєм

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп заявив, що в світі немає країни, яка б обібрала США більше, ніж Китай

Президент США Дональд Трамп готовий розглянути можливості щодо роз'єднання американської і китайської економік. За його словами Сполучені Штати втрачають сотні мільярдів доларів.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Ви питаєте мене, чи буду я готовий роз'єднати (економіки США і Китаю, - ред.) і не вести бізнес з Китаєм. Це дуже цікаве питання, тому що досі ми нічого не отримуємо від Китаю. Ми тільки втрачаємо гроші. Якщо вони не будуть поводитися з нами правильно, я, звичайно, зроблю це ", - підкреслив він.

За його словами, в світі немає країни, яка б обібрала США більше, ніж Китай.

"Ми втрачаємо мільярди, сотні мільярдів доларів. Ми нічого не отримуємо з Китаю. Так, ми отримуємо деякі товари, які могли б виробляти самі. Але ми тільки те й робимо, що втрачаємо гроші", - сказав Трамп.

У той же час він заявив, що не хоче "підпалювати світ прямо зараз".

Нагадаємо, раніше Трамп скасував торговельні переговори з Китаєм на тлі пандемії коронавірусу

Також Трамп звинуватив Китай в зростанні кількості безробітних в США.

Відзначимо, що перша фаза торгової угоди між державами була підписана в січні 2020 року. Однак уже в травні Трамп був готовий розірвати її, звинувативши Китай в тому, що він прикладає недостатньо зусиль, щоб зупинити пандемію.

Перша фаза торгової угоди передбачає імпорт Китаєм американських сільгосптоварів на суму 36,5 млрд доларів в цьому році.