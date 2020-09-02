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США планують посилити економічний тиск на Китай

Вашингтон, Середа 02 вересня 2020 08:45
США планують посилити економічний тиск на Китай
Фото Майк Помпео (flickr gageskidmore)
Автор: Андрій Козловський

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати планують схвалити нові заходи економічного впливу на Китай. Відповідні заяви можуть бути зроблені "в найближчі дні і тижні".

Про це Майк Помпео розповів в інтерв'ю телеканалу Fox Business.

Він вважає, що через бездіяльність попередніх американських адміністрацій, які не звертали уваги на "виклики" з боку КНР, "мільйони робочих місць були втрачені за останні 20 років".

"Ми будемо опиратися їм. Президент Трамп буде протистояти їм на кожному фронті", - сказав Помпео.

Крім того, він згадав введені обмеження на діяльність китайської телекомунікаційної компанії Huawei.

"Я думаю, що в найближчі дні і тижні будуть зроблені заяви, із яких буде зрозуміло, що Сполучені Штати дуже серйозно протистоять цьому, і все це на благо американської економіки", - додав держсекретар.

Нагадаємо, в серпні 2020 року Трамп підписав указ, який фактично встановив 45-денний дедлайн для китайської компанії ByteDance, володіє додатком TikTok, протягом якого вона повинна продати свій американський бізнес компанії з США під загрозою закриття.

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