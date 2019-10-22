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Трамп пригрозив Ірану "небувалим ударом"

Новини » В світі    22.10.2019 - 02:50
Трамп пригрозив Ірану "небувалим ударом"
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Дональд Трамп заявив, що США намагаються усунутися від участі у військових конфліктах на Близькому Сході, але допустив удар по Ірану

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану небувалим по силі ударом у разі неприйнятних дій з боку Тегерана. Про це він заявив під час засідання американської адміністрації в Білому домі, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Вашингтон відстежує ситуацію на Близькому Сході і намагається виходити з воєн, але, можливо, Сполученим Штатам доведеться вступити у війну з Іраном.

"Ми підготовлені краще, ніж коли-небудь. Якщо Іран зробить щось, по ньому буде завдано удару, який по них ще ніколи не завдавали", - пригрозив Трамп.

Погрози з боку американського лідера пов'язані з новим витком напруженості у відносинах між США та Іраном через атаки дронів на нафтопереробні заводи Саудівської Аравії. Відповідальність за атаку взяли на себе єменські повстанці-хусити, проте в Білому домі наполягають, що дрони прилетіли з Ірану.

Нагадаємо, 21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська залишають зону бойових дій на північному сході Сирії, однак невелика кількість американських військовослужбовців залишиться в інших регіонах Сирії для забезпечення безпеки нафти.

Перемир'я в Сирії дотримується, - Трамп Білий дім може залишити декілька сотень військових у Сирії, - NYT
Новини України Сполучені Штати АмерикиІранСаудовская АравияДональд Трамп
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