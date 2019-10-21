США можуть залишити війська в Сирії для охорони нафти

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Військові можуть залишитися для охорони нафтових родовищ від ИГИЛ

США розглядають можливість залишити деякі війська в Сирії біля нафтових родовищ, після виходу із зони проведення бойових дій. Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра оборони США Марка Еспера, такі заходи можуть бути прийняті, щоб не дати доступ до ресурсів різних терористичним угрупованням. При цьому, яке число військових може бути залишено в Сирії поки не повідомляється.

"В даний час у нас є війська в декількох містах, які знаходяться в безпосередній близькості від цього району (проведення військової операції Туреччини - ред.). Мета полягає в тому, щоб заборонити доступ, зокрема, до доходів ИГИЛ (Ісламська держава) і будь-яким іншим групам, які можуть захотіти отримати дохід, щоб забезпечити свою згубну діяльність", - повідомив Еспер.

Нагадаємо, 21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська залишають зону бойових дій на північному сході Сирії. За його словами, в даний момент в зоні проведення турецької військової операції в Сирії немає жодного американського військового.

Також РБК-Україна писало, що США буде проводити нові операції проти терористів "Ісламської держави" на території Сирії навіть після виходу з території арабської республіки. Як повідомив глава Пентагону Марк Еспер, американські військовослужбовці при необхідності будуть здійснювати операції проти терористів ІГ на території Сирії.