Трамп пригрозив демократам судом у разі імпічменту

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що має намір у Верховному суді протистояти будь-яким спробам демократів у Конгресі США запустити процедуру імпічменту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського лідера в Twitter.

За словами Трампа, він не здійснював ніяких правопорушень.

The Mueller Report, despite being written by Angry Democrats and Trump Haters, and with unlimited money behind it ($35,000,000), didn't lay a glove on me. I DID NOTHING WRONG. If the partisan Dems ever tried to Impeach, I would head first to the U. S. Supreme Court. Not only......

"Якщо партизанські демократи коли-небудь спробують запустити процедуру імпічменту, я першим ділом звернуся до Верховного суду США", - написав Трамп.

Також він упевнений, що він не здійснював ніяких правопорушень, в тому числі "особливо тяжких злочинів і проступків", із-за яких, згідно Конституції США, президент може бути усунений від посади.

.....there are no "High Crimes and Misdemeanors," there are no Crimes by me at all. All of the Crimes were committed by Crooked Hillary, the Dems, the DNC and Dirty Cops - and we caught them in the act! We waited for Mueller and WON, so now the Dems look to Congress as last hope!