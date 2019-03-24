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Конгрес США не виключає імпічменту Трампа за підсумками розслідування Мюллера

Новини » Політика    24.03.2019 - 18:29
Конгрес США не виключає імпічменту Трампа за підсумками розслідування Мюллера
Фото: Адам Шифф (twitter.com/DisavowTrump20)

Для початку конгресмени хочуть повністю ознайомитися з результатами розслідування

Голова спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключена процедура імпічменту президента США Дональда Трампа за підсумками завершення розслідування спецпрокурора Робета Мюллера про втручання РФ у хід американських виборів 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Шифф заявив, що якщо в доповіді Мюллера будуть присутні неспростовні докази кримінальної відповідальності Трампа, то Конгресу буде необхідно провести розгляд застосування такого засобу.

"Поки занадто рано виносити ці судження. Нам потрібно подивитися звіт, і тоді у всіх нас буде фактична основа", - заявив Шифф.

Також він підтримав позицію інших представників Демократичної партії, які хочуть спочатку ознайомитися з доповіддю "без купюр", а не у викладі документа Міністра юстиції США.

"Доказова база дозволить нам предметно обговорити, що все це значить для американського народу, які ризики створює нам президент, які кроки має зробити Конгрес для захисту країни", - повідомив Шифф.

Нагадаємо, генпрокурор США ознайомився із звітом про розслідування Мюллера. У Міністерстві юстиції повідомили, що в даний час немає ніяких резюме для лідерів Судового комітету, сам Бар заявив, що має намір відправити свою версію в Конгрес вже в цю неділю.

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