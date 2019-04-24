Трамп пригрозил демократам судом в случае импичмента

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что намерен в Верховном суде противостоять любым попыткам демократов в Конгрессе США запустить процедуру импичмента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского лидера в Twitter.

По словам Трампа, он не совершал никаких правонарушений.

"Если партизанские демократы когда-либо попытаются запустить процедуру импичмента, я первым делом обращусь в Верховный суд США", - написал Трамп.

Также он уверен, что он не совершал никаких правонарушений, в том числе "особо тяжких преступлений и проступков", из-за которых, согласно Конституции США, президент может быть отстранен от должности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него. По его словам, только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту.

Напомним, председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что не исключена процедура импичмента Трампа по итогам завершения расследования спецпрокурора Робета Мюллера о вмешательстве России в ход американских выборов 2016 года.

Ранее член палаты представителей конгресса США Эл Грин пообещал поднять вопрос об импичменте президента Дональда Трампа после его высказываний о мигрантах.