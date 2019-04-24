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Трамп пригрозив демократам судом у разі імпічменту

Новини » Політика    24.04.2019 - 16:36
Трамп пригрозив демократам судом у разі імпічменту
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Трамп впевнений, що він не здійснював ніяких правопорушень, в тому числі "особливо тяжких злочинів і проступків"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що має намір у Верховному суді протистояти будь-яким спробам демократів у Конгресі США запустити процедуру імпічменту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського лідера в Twitter.

За словами Трампа, він не здійснював ніяких правопорушень.

"Якщо партизанські демократи коли-небудь спробують запустити процедуру імпічменту, я першим ділом звернуся до Верховного суду США", - написав Трамп.

Також він упевнений, що він не здійснював ніяких правопорушень, в тому числі "особливо тяжких злочинів і проступків", із-за яких, згідно Конституції США, президент може бути усунений від посади.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп не бачить підстав для запуску процедури імпічменту проти нього. За його словами, тільки серйозні злочини і порушення можуть призвести до імпічменту.

Нагадаємо, голова спеціального комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключена процедура імпічменту Трампа за підсумками завершення розслідування спецпрокурора Робета Мюллера про втручання Росії у хід американських виборів 2016 року.

Раніше член палати представників конгресу США Ел Грін пообіцяв підняти питання про імпічмент президента Дональда Трампа після його висловлювань про мігрантів.

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