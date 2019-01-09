Трамп пояснив нації свою позицію зі стіни на кордоні з Мексикою

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Телезвернення президента США вийшло на тлі "шатдауна" в США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив з телезверненням до нації, спробувавши переконати американців у необхідності спорудження стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Через те, що Трампу не вдалося домовитися з демократами про фінансування будівництва стіни, у країні виник так званий "шатдаун" - часткове призупинення фінансування державних органів.

У своїй промові Трамп охарактеризував ситуацію на кордоні як гуманітарну кризу та криза у сфері безпеки.

Він також навів дані щодо нелегальної міграції, кількості вбивств за участю нелегалів, за обсягами наркотиків, які незаконно переправляються через відкритий кордон.

Трамп вважає, що будівництво стіни на кордоні швидко себе окупить.

"Вартість нелегальних наркотиків перевищує 500 млрд доларів на рік, що набагато більше, ніж 5,7 млрд, запитаних у Конгресу", - заявив Трамп.

Він також зазначив, що стіна буде побічно оплачена за рахунок нової торговельної угоди, підписаної з Мексикою.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав невдалими переговори адміністрації Білого дому і Демократичної партії із завершення призупинення роботи американського уряду ("шатдауна").