Трамп може приїхати в Україну, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон можуть перед візитом до Росії відвідати Україну для участі в урочистостях, присвячених 75-річчю закінчення Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The Guardian.

Серед варіантів, які вважаються компромісами в Вашингтоні і Лондоні, - участь лідерів у покладанні вінків в Москві. Іншим варіантом є відвідування Москви і участь в церемоніях, які відбудуться в Україні напередодні, 8 травня.

Видання пише, що "уряд в Києві наполегливо працює над тим, щоб представити українські церемонії як більш прийнятний спосіб вшанувати пам'ять про страждання Другої світової війни, без ризику схвалити російську агресію".

Однак, The Guardian пише, що Трамп і Джонсон ще не прийняли рішення.

Нагадаємо, американський президент заявив, що хоче примирення України та Російської Федерації. До цього він говорив, що бачить прогрес у відносинах України і РФ.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський проводив зустріч з президентом США Дональдом Трампом у минулому році. Зустріч проходила в рамках візиту президента України до США для участі в Генеральній асамблеї ООН. Під час неї Володимир Зеленський запросив президента США приїхати в Україну.