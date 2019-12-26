Трамп застеріг Росію від вбивств мирних жителів Сирії

Президент США Дональд Трамп попередив Росію, Іран і Сирію щодо вбивств мирних жителів у провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, тисячі мирних громадян в сирійській провінції Ідліб гинуть через дії Москви, Дамаску й Тегерана.

"Ці країни вбивають тисячі невинних людей. Туреччина старанно працює над припиненням цієї різанини, - написав Трамп в Twitter.

Зазначимо, що ООН теж звернула увагу на ситуацію в Ідлібі. ООН закликала всі сторони конфлікту забезпечити захист мирного населення і дозволити безперешкодний доступ гуманітарних організацій для допомоги нужденним.

Нагадаємо, російські війська, що підтримують президента Сирії Башара Асада, нанесли авіаудари на північному заході Сирії. Загинули щонайменше 10 людей, з них шестеро - діти. Авіаудар вразив школу в селі Джубас в провінції Ідліб, де знаходилися внутрішні біженці.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоку тривогу у зв'язку з ескалацією бойових дій на північному заході Сирії, де, за повідомленнями, ведуться обстріл "коридорів" з яких мирні жителі тікають у пошуках безпеки. Він закликав сторони конфлікту негайно припинити військову конфронтацію і дати можливість доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню.

Як повідомляло РБК-Україна, в Сирії за авіаудар по місту Саракеб в провінції Ідліб загинули сім осіб і більше десяти осіб отримали поранення.