У Сирії внаслідок авіаудару сил Асада загинули 7 осіб

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Більше десяти осіб отримали поранення

У Сирії при авіаударі по місту Саракеб в провінції Ідліб загинули сім осіб і більше десяти осіб отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що місто знаходиться під контролем сирійських опозиційних груп. Авіаудар стався після того, як урядові сили захопили дві нові села на півдні Ідліб.

Саракеб і Маарет аль-Нуман знаходяться під контролем повстанців. Вони розміщені на шосе, яке зв'язує столицю Дамаск з найбільшим сирійським містом Алеппо. Обидва міста майже порожні після втечі більшості мирних жителів.

Так як припинення вогню протягом останніх тижнів фактично не дотримувалася, уряд намагається отримати доступ до стратегічного шосе Дамаск-Алеппо. Сирійські війська в останні дні наступають на північ у напрямку Маарет аль-Нумана.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в Сирії щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті 7 грудня авіаударами, які завдала сирійська та російська авіація в провінції Ідліб.

Наголошується, що були обстріляні п'ять населених пунктів. В Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, стверджують, що серед жертв атак з повітря вісім дітей. Крім того, в результаті авіаударів є поранені, проте їх кількість не уточнюється.