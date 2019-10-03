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Байден наголосив, що дасть Конгресу можливість провести імпічмент Трампа

Новини » Політика    03.10.2019 - 21:17
Байден наголосив, що дасть Конгресу можливість провести імпічмент Трампа
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден стверджує, що не буде здаватися й не відволікатиметься на брехню

Один із основних кандидатів у президенти США від Демократів Джо Байден наголосив, що дасть Конгресу можливість робити свою роботу з процедурою імпічменту чинного президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

Зазначається, що Байден відповів чинному президенту Дональду Трампу на закиди проти нього та його сина Хантера.

"Дозвольте мені дуже чітко заявити Трампу, його головорізам та тим, хто здійснює напади на мене. Я нікуди не йду. Ви мене не знищите, і ви не знищите мою родину. Мені байдуже скільки грошей ви витрачаєте на ці брудні атаки", - сказав Байден.

Також він додав, що не буде здаватися й не відволікатиметься на брехню, брудні закиди, викривлення інформації та образи зі сторони Трампа.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Україні "слід провести розслідування" у справі сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. За словами американського лідера, він би порекомендував президентові України Володимиру Зеленському почати розслідування.

Як повідомляло РБК-Україна, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

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