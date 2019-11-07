Трамп пропонує допитати Байдена в Конгресі

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп запропонував Конгресу допитати колишнього екс-президента Джо Байдена і його сина Хантера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа в Twitter.

За його словами, Байден і син Хантер повинні постати перед Палатою представників Конгресу США.

"Що Хантер Байден робив за гроші? Джон Кеннеді. Це хороше запитання. Він і сонний Джо повинні дати свідчення", - написав Трамп.

Нагадаємо, Трамп висловив подяку колишньому спецпредставникові з питань України Курту Волкеру за його свідчення у Конгресі США. Ситуацію з розслідуванням в рамках процедури імпічменту Трамп назвав полюванням на відьом.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 листопада комітети Конгресу Сполучених Штатів опублікували дві стенограми, отриманих в рамках розслідування з питання про імпічмент президента США Дональда Трампа. Мова про розшифровках показань Курта Волкера і посла США в ЄС Гордона Сондленда.

Зокрема, Волкер заявив конгресменам, що Трамп не пов'язував проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розслідування звинувачень, пов'язаних з виборами 2016 року.

Раніше повідомлялося, що у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.