ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп просив генпрокурора визнати розмову з Зеленським законною, - WP

Новини » Політика     07.11.2019 - 09:09
Трамп просив генпрокурора визнати розмову з Зеленським законною, - WP
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Генпрокурор відмовився виконувати прохання Трампа

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звертався до генпрокурора Вільяма Барра з проханням визнати телефонну розмову з українским лідером Володимиром Зеленським законною. Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

За даними співрозмовників видання, близько 25 вересня, коли стенограма розмови президентів була оприлюднена, Трамп попросив Барра провести спеціальну прес-конференцію та заявити, що в розмові немає жодних порушень. Однак Барр відмовився виконувати таке прохання глави Білого дому.

Сам американський президент заперечує інформацію видання. Трамп стверджує, що не звертався до Барра з проханням провести прес-конференцію щодо України.

"Історія в The Washington Post, звичайно, підхоплена фейковим CNN, що повідомляє про те, що "президент Трамп попросив генпрокурора Барра провести пояснювальну прес-конференцію по Україні". Це абсолютна неправда і ще одна фейкова новина з анонімних джерел, які не існують", - написав президент США у Twitter.

Трамп просив генпрокурора визнати розмову з Зеленським законною, - WP

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США назвали ім'я можливого співробітника розвідки, який поскаржився на телефонну розмову Трампа з Зеленським. Ймовірно, інформатором є Ерік Чарамелла, який працює аналітиком в ЦРУ. Ім'я інформатора було розкрито в приватному порядку під час дачі свідчень у Палаті представників.

У США опублікували стенограму показань Тейлора по справі про імпічмент Трампа У США назвали дату перших відкритих слухань у справі про імпічмент Трампа
Новини України Дональд Трамптелефонный разговор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся