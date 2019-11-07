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Трамп подякував Волкера за дачу свідчень у Конгресі

Новини » В світі     07.11.2019 - 05:53
Трамп подякував Волкера за дачу свідчень у Конгресі
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Розслідування в рамках процедури імпічменту Трамп назвав полюванням на відьом

Президент США Дональд Трамп висловив вдячність колишньому спецпредставникові з питань України Курту Волкеру за його свідчення у Конгресі США. Про це Трамп в середу, 6 листопада, написав у себе в Twitter.

Ситуацію з розслідуванням в рамках процедури імпічменту Трамп назвав полюванням на відьом.

"Спасибі Курту Волкеру, представнику США в Україні, який сказав в своєму виступі в Конгресі, опублікованому тільки що: "Ви запитали, які розмови у мене були про це quid pro quo, et cetra (послуга за послугу тощо - ред.). Нічого, тому що я не знав, що існує послуга за послугу". Полювання на відьом!" - написав Трамп.

Нагадаємо, 5 листопада комітети Конгресу Сполучених Штатів опублікували дві стенограми, отриманих в рамках розслідування з питання про імпічмент президента США Дональда Трампа. Мова про розшифровках показань Курта Волкера і посла США в ЄС Гордона Сондленда.

Зокрема, Волкер заявив конгресменам, що Трамп не пов'язував проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розслідування звинувачень, пов'язаних з виборами 2016 року.

Як відомо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

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