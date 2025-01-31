В НАТО хотят предложить Трампу компромисс из-за его посягательств на Гренландию, - СМИ

В НАТО планируют предложить президенту США Дональду Трампу компромисс по Гренландии. В Альянсе надеются, что это снизит напряженность вокруг дискуссий об острове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

Источники в НАТО рассказали DPA, что Альянс хочет предложить Трампу значительное расширение военного присутствия в Арктике.

Гренландия важна из-за своих богатых сырьевых ресурсов и как база для военного контроля над Арктикой. К тому же судоходные пути становятся более доступными, по крайней мере летом, поскольку климатические изменения усиливаются.

Как отмечают СМИ, эта инициатива обсуждается с Трампом на неформальных переговорах. Основанием для усиления присутствия НАТО в Арктике могут стать новые оборонные планы, принятые в 2023 году. Это засекреченные документы, которые предусматривают усиление потенциала сдерживания и обороны также и на крайнем севере.

Сейчас США уже используют космическую базу Питуффик в Гренландии. Эта база, среди прочего, поддерживает системы предупреждения о ракетном нападении, противоракетную оборону и миссии космического наблюдения. Военные силы Дании также присутствуют в Гренландии.

Издание добавляет, что дебаты по Гренландии являются опасными для НАТО. Альянс должен опасаться за свой авторитет, а с другой стороны было бы катастрофой, если бы США вышли из НАТО из-за такого спора.