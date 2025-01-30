Госсекретарь США заверил, что Трамп серьезно настроен приобрести Гренландию

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на покупку острова Гренландия, который сейчас находится в составе Дании. Это является "его приоритетом".

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.

Рубио подчеркнул, что слова Трампа относительно ситуации с безопасностью в Арктическом регионе, где расположена Гренландия - "это не шутка".

"Речь идет не о приобретении земли с целью приобретения земли. Это в наших национальных интересах, и этот вопрос должен быть решен. Трамп объявил, что он намерен это сделать, а именно - приобрести ее", - отметил госсекретарь США.

В то же время он отказался спекулировать относительно того, удастся ли при президентстве Трампа получить контроль над Гренландией.

"Очевидно, это является приоритетом президента, который сделал этот вопрос важным. Я думаю, что вы можете быть уверены в том, что через четыре года наши интересы в Арктике будут более защищенными", - добавил Рубио.