ЦВК оприлюднила дані підрахунку 15% протоколів

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком опрацював 15% протоколів станом на ):35

Результати другого туру президентських виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала 15% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло інформаційної системи "Вибори" ЦВК.

За підрахунками 15% протоколів, лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 73,01% українців. Чинний президент Петро Порошенко - на другому місці, за нього проголосували 24,65% громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЦВК опрацювала 10% протоколів.

Як писало РБК-Україна, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Генсек підкреслив, що Україна є цінним партнером Північноатлантичного альянсу.

Канцлер Австрії Себастьян Курц також привітав Зеленського з перемогою на виборах президента України. Він закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією.

Додамо також, глава Європейського парламенту Дональд Туск привітав Зеленського з перемогою на виборах президента України.