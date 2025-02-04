Китай наносит Трампу ответный удар в объявленной торговой войне

Пекин объявил о введении пошлин на некоторые виды американского импорта, включая топливо. Также вводится экспортный контроль на ряд видов сырья в ответ на введение администрацией Трампа 10%-ных пошлин на китайский импорт в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Новые пошлины, объявленные Министерством финансов Китая, предусматривают 15%-ный налог на некоторые виды угля и сжиженного природного газа и 10%-ный тариф на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, крупногабаритные автомобили и пикапы. Меры вступают в силу 10 февраля.

Министерство торговли Китая также объявило о списке новых мер экспортного контроля, включающем материалы на основе вольфрама, которые обычно используются в промышленных и оборонных целях, а также материалы, связанные с теллуром, которые могут использоваться для изготовления солнечных элементов.

Это заявление прозвучало на фоне вступления в силу широкомасштабной 10%-ной пошлины на китайский импорт в США, объявленной Белым домом.

Пекин резко раскритиковал эти пошлины в своем заявлении и пообещал "решительно защищать свои права", подав жалобу во Всемирную торговую организацию и приняв "соответствующие контрмеры".

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует провести переговоры с Китаем о новых тарифах. Это повышает вероятность того, что пошлины не вступят в силу.

В последние дни США объявили о новых пошлинах в отношении товаров из крупнейших торговых партнеров - Канады, Мексики. Однако эти меры были отложены. Также Трамп угрожает пошлинами Евросоюзу.