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Китай наносит Трампу ответный удар в объявленной торговой войне

Китай, Вторник 04 февраля 2025 08:36
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Китай наносит Трампу ответный удар в объявленной торговой войне Фото: Китай дал отпор Трампу в развязанной торговой войне (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пекин объявил о введении пошлин на некоторые виды американского импорта, включая топливо. Также вводится экспортный контроль на ряд видов сырья в ответ на введение администрацией Трампа 10%-ных пошлин на китайский импорт в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Новые пошлины, объявленные Министерством финансов Китая, предусматривают 15%-ный налог на некоторые виды угля и сжиженного природного газа и 10%-ный тариф на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, крупногабаритные автомобили и пикапы. Меры вступают в силу 10 февраля.

Министерство торговли Китая также объявило о списке новых мер экспортного контроля, включающем материалы на основе вольфрама, которые обычно используются в промышленных и оборонных целях, а также материалы, связанные с теллуром, которые могут использоваться для изготовления солнечных элементов.

Это заявление прозвучало на фоне вступления в силу широкомасштабной 10%-ной пошлины на китайский импорт в США, объявленной Белым домом.

Пекин резко раскритиковал эти пошлины в своем заявлении и пообещал "решительно защищать свои права", подав жалобу во Всемирную торговую организацию и приняв "соответствующие контрмеры".

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует провести переговоры с Китаем о новых тарифах. Это повышает вероятность того, что пошлины не вступят в силу.

В последние дни США объявили о новых пошлинах в отношении товаров из крупнейших торговых партнеров - Канады, Мексики. Однако эти меры были отложены. Также Трамп угрожает пошлинами Евросоюзу.

Подробнее о торговой войне читайте в материале РБК-Украина "Трамп начал новую торговую войну: какими будут последствия для мира и Украины".

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