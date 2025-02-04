Трамп поговорит с Си Цзиньпином перед тем, как пошлины против Китая вступят в силу

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует провести переговоры, повысив вероятность потенциальной отсрочки 10% пошлин. Тарифы должны вступить в силу уже сегодня незадолго после того, как Трамп отложил введения пошлин против Канады и Мексики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В понедельник выступая перед журналистами в Вашингтоне, Трамп заявил, что переговоры с Китаем состоятся, "вероятно, в течение следующих 24 часов".

"Если мы не сможем заключить сделку с Китаем, то пошлины будут очень, очень существенными", - сказал он.

На выходных президент США анонсировал, что тариф для Китая вступил в силу в 12:01 во вторник.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливвит сообщила Fox News, что Трамп планирует поговорить в председателем КНР Си Цзиньпином о "нелегальном китайском фентаниле, который ежегодно убивает десятки тысяч американцев".

"Президент ясно дал понять Китаю, что мы не собираемся этого терпеть. И я бы также добавила, что многие из тарифов президента Трампа с первого срока все еще действуют", - сказала она.

Bloomberg пишет, что внимание на Китай переключилось после того, как Трамп достиг соглашений с Мексикой и Канадой об отсрочке введения 25% пошлин в обмен на более жесткие меры по борьбе с миграцией и незаконным оборотом наркотиков на границе.