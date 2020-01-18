Трамп порадив верховному лідеру Ірану стежити за своїми словами

Керівнику і духовному лідерові Ірану аятолі Алі Хаменеї слід бути дуже обережним зі своїми словами". Про це президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

Він зазначив, що Хаменеї дозволив собі "неприємні" висловлювання на адресу США і деяких європейських країн.

"Так званий верховний лідер Ірану, який останнім часом не був таким верховним, сказав деякі неприємні речі про США і Європу. Їхня економіка зазнає краху, а їхній народ страждає. Він повинен бути дуже обережним зі своїми словами!" - написав Трамп.

Як пишуть російські ЗМІ, раніше в п'ятницю Хаменеї виступив із критикою рішення "євротрійки" (Німеччина, Франція, Великобританія) запустити механізм врегулювання суперечок в рамках ядерної угоди.

"Європі не можна довіряти. Насправді ці країни лише повторюють слова США. Ви занадто малі, щоб поставити нашу націю на коліна. Америці не вдалося це зробити", - сказав він.

Нагадаємо, 14 січня глави МЗС ФРН, Франції і Великобританії оголосили про запуск механізму врегулювання суперечок в рамках реалізації Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

Як відомо, 5 січня Іран відмовився від основного зобов'язання з ядерної угоди. Зокрема, Тегеран відмовляється дотримуватися будь-яких обмежень щодо кількості центрифуг для збагачення урану, які він може використовувати.

Раніше глави Франції, Німеччини та Великобританії опублікували спільну заяву щодо ситуації в Ірані, в якій закликали країну повернутися до участі в ядерній угоді.