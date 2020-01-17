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Верховний лідер Ірану захищає військових, які збили літак МАУ

Новини » В світі     17.01.2020 - 16:13
Верховний лідер Ірану захищає військових, які збили літак МАУ
Фото: Сеййид Алі Хосейні Хаменеї (russian.khamenei.ir)

За його словами, військові "підтримували безпеку" Ірану

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї захищає військових, які збили український літак МАУ, на борту якого знаходилися 176 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Він сказав, що Революційна гвардія - елітний підрозділ, відповідальний за катастрофу - "підтримував безпеку" Ірану.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти провину на США.

Пристайко також заявив, що представник Ірану прилетить в Україну на наступному тижні для надання офіційних роз'яснень щодо катастрофи українського літака.

Крім цього, в Міністерстві закордонних справ сьогодні готують телефонну розмову глави держави Володимира Зеленського з президентом Ірану Хасаном Рухані щодо визнання іранською стороною провини у катастрофі літака МАУ.

Також РБК-Україна писало, що Іран готовий передати Україні чорні ящики збитого літака МАУ. Іран передасть Україні бортові самописці після того, як їх на місці опрацює слідча група.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.

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