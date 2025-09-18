RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп пожаловался на Европу, которая "мешает остановить" Путина: о чем речь

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США готовы будут усилить давление на Россию, но только в том случае, если страны Европы перестанут покупать нефть у страны-агрессора.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером.

Стармер рассказал, что некоторые страны Европы "слишком зависят от российских энергоресурсов". 

Премьер добавил, что для этого нет универсального решения. Поэтому сейчас важно поставить Украину в максимально сильное положение. 

В свою очередь Трамп отметил, что у российского диктатора Владимира Путина не останется выбора и ему придется завершить войну, если цены на нефть упадут. Но, по словам американского лидера, страны Европы продолжают покупать у РФ нефть. 

Трамп напомнил, что ввел тарифы для Индии, чтобы вынудить ее прекратитьпокупать российскуют нефть.

"Я готов предпринимать другие шаги, но не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть у России. Если цена на нефть упадет, очень просто - Россия согласится на урегулирование", - подчеркнул он. 

Трамп угрожает России санкциями

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ударить по России "серьезными санкциями".

Американский лидер подчеркивал, что такие ограничения он может ввести после того, как все страны НАТО также будут готовы к санкциям против РФ и перестанут покупать российскую нефть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине