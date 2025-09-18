Трамп пожаловался на Европу, которая "мешает остановить" Путина: о чем речь

Стармер рассказал, что некоторые страны Европы "слишком зависят от российских энергоресурсов".

Премьер добавил, что для этого нет универсального решения. Поэтому сейчас важно поставить Украину в максимально сильное положение.

В свою очередь Трамп отметил, что у российского диктатора Владимира Путина не останется выбора и ему придется завершить войну, если цены на нефть упадут. Но, по словам американского лидера, страны Европы продолжают покупать у РФ нефть.

Трамп напомнил, что ввел тарифы для Индии, чтобы вынудить ее прекратитьпокупать российскуют нефть.

"Я готов предпринимать другие шаги, но не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть у России. Если цена на нефть упадет, очень просто - Россия согласится на урегулирование", - подчеркнул он.