Трамп пожаловался на Европу, которая "мешает остановить" Путина: о чем речь

США готовы будут усилить давление на Россию, но только в том случае, если страны Европы перестанут покупать нефть у страны-агрессора.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером.
Стармер рассказал, что некоторые страны Европы "слишком зависят от российских энергоресурсов".
Премьер добавил, что для этого нет универсального решения. Поэтому сейчас важно поставить Украину в максимально сильное положение.
В свою очередь Трамп отметил, что у российского диктатора Владимира Путина не останется выбора и ему придется завершить войну, если цены на нефть упадут. Но, по словам американского лидера, страны Европы продолжают покупать у РФ нефть.
Трамп напомнил, что ввел тарифы для Индии, чтобы вынудить ее прекратитьпокупать российскуют нефть.
"Я готов предпринимать другие шаги, но не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть у России. Если цена на нефть упадет, очень просто - Россия согласится на урегулирование", - подчеркнул он.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ударить по России "серьезными санкциями".
Американский лидер подчеркивал, что такие ограничения он может ввести после того, как все страны НАТО также будут готовы к санкциям против РФ и перестанут покупать российскую нефть.