Трамп поскаржився на Європу, яка "заважає зупинити" Путіна: про що йдеться

США готові будуть посилити тиск на Росію, але тільки в тому разі, якщо країни Європи перестануть купувати нафту в країни-агресора.
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на пресконференції з прем'єром Британії Кіром Стармером.
Стармер розповів, що деякі країни Європи "занадто залежать від російських енергоресурсів".
Прем'єр додав, що для цього немає універсального рішення. Тому зараз важливо поставити Україну в максимально сильне становище.
Своєю чергою Трамп зазначив, що в російського диктатора Володимира Путіна не залишиться вибору і йому доведеться завершити війну, якщо ціни на нафту впадуть. Але, за словами американського лідера, країни Європи продовжують купувати у РФ нафту.
Трамп нагадав, що ввів тарифи для Індії, щоб змусити її припинити купувати російську нафту.
"Я готовий робити інші кроки, але не тоді, коли ті, за кого я борюся, купують нафту в Росії. Якщо ціна на нафту впаде, дуже просто - Росія погодиться на врегулювання", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий вдарити по Росії "серйозними санкціями".
Американський лідер підкреслював, що такі обмеження він може запровадити після того, як усі країни НАТО також будуть готові до санкцій проти РФ і перестануть купувати російську нафту.