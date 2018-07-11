Трамп попросив союзників НАТО виділити до 4% ВВП на оборону

Трамп попросив союзників по НАТО збільшити витрати на оборону

Президент США Дональд Трамп попросив союзників по Північноатлантичному альянсу (НАТО) збільш витрати на оборону до 4% ВВП. Про це заявили в Білому домі, передає AFP.

"Трамп попросив союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 4% ВВП", - заявив Білий дім.

Нагадаємо, сьогодні НАТО затвердило ініціативу по зміцненню оборони і політики стримування - "4 по 30". Члени Альянсу ухвалили рішення збільшити оборонні витрати. Зокрема, 8 країн-союзників виділять не менше 2% ВВП на оборону.

Зазначимо, що Трамп раніше закликав партнерів по Північноатлантичному альянсу - Німеччину, Францію та Іспанію збільшити витрати на оборону. У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що держава не зможе досягти поставленого завдання довести оборонний бюджет до 2% ВВП до 2024 року. Так, президент США заявив, що Німеччина недостатньо фінансує НАТО.