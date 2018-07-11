НАТО утвердило инициативу "4 по 30" и увеличило расходы на оборону

Сегодня на саммите НАТО приняты новые меры по противодействию гибридным угрозам

НАТО утвердило инициативу по укреплению обороны и политики сдерживания - "4 по 30". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

Инициатива предполагает 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые должны быть готовы к использованию в течение 30 дней.

Также Альянс принял решение по укреплению обороны и противодействию терроризму. В частности, силами НАТО будет создана группа поддержки против гибридных угроз, центр киберопераций. Также Альянс усилит борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

Так, в Ирак будет направлена обучающая миссия. По словам Столтенберга, возглавит миссию Канада. Генсек отметил, что миссия будет не военной, а обучающей. В Ирак будут направлены несколько сотен инструкторов. Кроме того, НАТО утвердило поддержку Иордании и Туниса против терроризма.

В конце выступления Столтенберг сообщил, что члены Альянса приняли решение увеличить оборонные расходы. В частности, 8 стран-союзников выделят не менее 2% ВВП на оборону.

Напомним, сегодня в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе начался двухдневный саммит НАТО, на который соберутся лидеры стран-членов Альянса и партнеров.