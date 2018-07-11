Трамп попросил союзников НАТО выделить до 4% ВВП на оборону

Новости Финансы 11.07.2018 - 20:01
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп попросил союзников по НАТО увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп попросил союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО) увеличь расходы на оборону до 4% ВВП. Об этом заявили в Белом доме, передает AFP.

"Трамп попросил союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП", - заявил Белый дом.

Трамп попросил союзников НАТО выделить до 4% ВВП на оборонуНапомним, сегодня НАТО утвердило инициативу по укреплению обороны и политики сдерживания - "4 по 30". Члены Альянса приняли решение увеличить оборонные расходы. В частности, 8 стран-союзников выделят не менее 2% ВВП на оборону.

Отметим, что Трамп ранее призывал партнеров по Североатлантическому альянсу - Германию, Францию ​​и Испанию увеличить расходы на оборону. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что государство не сможет достичь поставленной задачи довести оборонный бюджет до 2% ВВП к 2024 году. Так, президент США заявил, что Германия недостаточно финансирует НАТО.

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Теги:  НАТО,  Соединенные Штаты Америки,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС