Трамп попросил союзников НАТО выделить до 4% ВВП на оборону

Трамп попросил союзников по НАТО увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп попросил союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО) увеличь расходы на оборону до 4% ВВП. Об этом заявили в Белом доме, передает AFP.

"Трамп попросил союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП", - заявил Белый дом.

Напомним, сегодня НАТО утвердило инициативу по укреплению обороны и политики сдерживания - "4 по 30". Члены Альянса приняли решение увеличить оборонные расходы. В частности, 8 стран-союзников выделят не менее 2% ВВП на оборону.

Отметим, что Трамп ранее призывал партнеров по Североатлантическому альянсу - Германию, Францию ​​и Испанию увеличить расходы на оборону. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что государство не сможет достичь поставленной задачи довести оборонный бюджет до 2% ВВП к 2024 году. Так, президент США заявил, что Германия недостаточно финансирует НАТО.