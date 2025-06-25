Трамп не предупредил европейских лидеров о решении атаковать Иран, - Politico

Трамп, хоть и не повторяет прямых угроз вывести США из НАТО, как это было в 2018 году, продолжает создавать напряжение в Альянсе.

Его риторика вызывает беспокойство у европейских лидеров, особенно из-за нежелания координировать решения, касающиеся общей безопасности.

Как пишет СМИ, по словам источников, Трамп почти не консультировался с партнерами перед тем, как санкционировал удары бомбардировщиками B-2 по ядерным объектам Ирана в прошлую субботу.

Накануне, во время саммита G7 в Канаде, он оставил лидеров с ощущением, что может прибегнуть к силовым действиям без предупреждений.

Один из европейских чиновников заметил: Трамп демонстрирует решимость действовать самостоятельно и не рассматривает коллективную безопасность как основной принцип НАТО.

"Он будет решительным и будет делать то, что считает лучшим для Америки", - сказал источник в Белом доме.

Президент критикует союзников за недостаточные оборонные расходы, особенно Испанию, которая просила об исключении из нового мандата НАТО.

По словам Трампа, даже США не имеют обязательств придерживаться этой новой планки.

"Я не думаю, что мы должны платить то, что платят все остальные. Они в Европе. Мы - нет", - заявил он.