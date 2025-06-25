Трамп не предупредил европейских лидеров о решении атаковать Иран, - Politico

Президент США Дональд Трамп принял решение об атаке на Иран без предварительного согласования с европейскими лидерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Трамп, хоть и не повторяет прямых угроз вывести США из НАТО, как это было в 2018 году, продолжает создавать напряжение в Альянсе.
Его риторика вызывает беспокойство у европейских лидеров, особенно из-за нежелания координировать решения, касающиеся общей безопасности.
Как пишет СМИ, по словам источников, Трамп почти не консультировался с партнерами перед тем, как санкционировал удары бомбардировщиками B-2 по ядерным объектам Ирана в прошлую субботу.
Накануне, во время саммита G7 в Канаде, он оставил лидеров с ощущением, что может прибегнуть к силовым действиям без предупреждений.
Один из европейских чиновников заметил: Трамп демонстрирует решимость действовать самостоятельно и не рассматривает коллективную безопасность как основной принцип НАТО.
"Он будет решительным и будет делать то, что считает лучшим для Америки", - сказал источник в Белом доме.
Президент критикует союзников за недостаточные оборонные расходы, особенно Испанию, которая просила об исключении из нового мандата НАТО.
По словам Трампа, даже США не имеют обязательств придерживаться этой новой планки.
"Я не думаю, что мы должны платить то, что платят все остальные. Они в Европе. Мы - нет", - заявил он.
США начали эвакуировать своих дипломатов 12 июня из посольств на Ближнем Востоке из-за угроз Ирана нанести удары по военным базам США. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ", атаковав ядерные и военные объекты Ирана.
Все это время ходили слухи о том, присоединятся ли Соединенные Штаты к этой операции. В связи с обстрелами из Ирана некоторые страны призвали своих граждан эвакуироваться из Израиля и Ирана.
Уже в ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана в Форзо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп пообещал, что американцы продолжат наносить удары, если Тегеран не пойдет на переговоры по новой ядерной сделке.
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