Трамп пообещал снова закрыть границу и не пускать в США беженцев из Газы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал восстановить свой запрет на въезд в Соединенные Штаты для выходцев из некоторых преимущественно мусульманских стран. Также он планирует расширить его, чтобы помешать беженцам из охваченного войной Сектора Газа въезжать в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Я запрещу переселение беженцев из охваченных террором районов, таких как Сектор Газа, и мы закроем нашу границу и вернем запрет на поездки", - сказал Трамп в четверг вечером в Вашингтоне на совместном мероприятии с донором Республиканской партии, миллиардершей Мириам Адельсон.

Замечания Трампа прозвучали на мероприятии, посвященном борьбе с антисемитизмом, поскольку он пытается расширить свой охват еврейских избирателей перед выборами в ноябре.

На протяжении всей речи Трамп часто говорил, что его поддержка Израиля должна привести к лучшей политической поддержке евреев среди американцев. В конце концов, он закончил тем, что выразил убежденность в уничтожении Израиля в случае его проигрыша на выборах.

Запрет Трампа

Через неделю после вступления в должность Трамп ввел в действие запрет на въезд для выходцев из некоторых преимущественно мусульманских стран, вызвав хаос в аэропортах и протесты. Судьи заблокировали первоначальный запрет, но изменения в политике в конечном итоге привели к тому, что его поддержал Верховный суд США, отклонивший заявления о том, что он направлен против мусульман.