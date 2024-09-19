ЦАХАЛ раскрыл результаты ударов по объектам "Хезболлы" и показал видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 19 сентября, атаковала несколько десятков пусковых установок "Хезболлы". Также под атакой находились другие объекты боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа.

"По указанию разведки ЦАХАЛ нанес удар примерно по 30 пусковым установкам "Хезболлы" и объектам террористической инфраструктуры, где находились около 150 пусковых стволов, готовых выпустить снаряды в сторону израильской территории", - рассказало военное командование Израиля.

Также Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре "Хезболлы" и складу оружия в нескольких районах на юге Ливана.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары в районе ливанского города Эн-Накура.

В ЦАХАЛе заверили, что продолжат проводить операции против угрозы со стороны боевиков "Хезболлы".





