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ЦАХАЛ раскрыл результаты ударов по объектам "Хезболлы" и показал видео

Четверг 19 сентября 2024 21:29
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ЦАХАЛ раскрыл результаты ударов по объектам "Хезболлы" и показал видео Иллюстративное фото: авиация Израиля ударила по объектам "Хезболлы" (x.com/IAFsite)
Автор: Иван Носальский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 19 сентября, атаковала несколько десятков пусковых установок "Хезболлы". Также под атакой находились другие объекты боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа.

"По указанию разведки ЦАХАЛ нанес удар примерно по 30 пусковым установкам "Хезболлы" и объектам террористической инфраструктуры, где находились около 150 пусковых стволов, готовых выпустить снаряды в сторону израильской территории", - рассказало военное командование Израиля.

Также Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре "Хезболлы" и складу оружия в нескольких районах на юге Ливана.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары в районе ливанского города Эн-Накура.

В ЦАХАЛе заверили, что продолжат проводить операции против угрозы со стороны боевиков "Хезболлы".



Что предшествовало

Напомним, сегодня, 19 сентября, стало известно, что израильская авиация нанесла удары по ряду объектов "Хезболлы" на территории Ливана.

В сети публиковали фото и видео, на которых после "прилетов" виднелся густой дым.

Как отмечали в ЦАХАЛе, цель таких атак - ликвидировать угрозу со стороны "Хезболлы" для северной части Израиля, чтобы позволить вернуться в свои дома местным жителям.

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