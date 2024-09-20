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Трамп пообіцяв знову закрити кордон і не пускати в США біженців з Гази

П'ятниця 20 вересня 2024 06:08
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Трамп пообіцяв знову закрити кордон і не пускати в США біженців з Гази Фото: експрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кандидат в президенти США Дональд Трамп пообіцяв відновити свою заборону на в’їзд в Сполучені Штати для вихідців з деяких переважно мусульманських країн. Також він планує розширити її, щоб перешкодити біженцям із охопленого війною Сектора Гази в’їжджати до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Я забороню переселення біженців з охоплених терором районів, таких як Сектор Газа, і ми закриємо наш кордон і повернемо заборону на поїздки", — сказав Трамп у четвер увечері у Вашингтоні на спільному заході із донором Республіканської партії, мільярдеркою Міріам Адельсон.

Зауваження Трампа прозвучали на заході, присвяченому боротьбі з антисемітизмом, оскільки він намагається розширити своє охоплення єврейських виборців перед виборами в листопаді.

Протягом усієї промови Трамп часто казав, що його підтримка Ізраїлю має призвести до кращої політичної підтримки євреїв серед американців. Зрештою він закінчив тим, що висловив переконання у знищенні Ізраїлю у разі його програшу на виборах.

Заборона Трампа

Через тиждень після вступу на посаду Трамп ввів у дію заборону на в’їзд для вихідців з деяких переважно мусульманських країн, викликавши хаос в аеропортах і протести. Судді заблокували початкову заборону, але зміни в політиці зрештою призвели до того, що її підтримав Верховний суд США, який відхилив заяви про те, що вона спрямована проти мусульман.

Загроза розширення конфлікту на Близькому Сході

Вчора, 19 вересня, авіація Ізраїлю завдала ударів по низці об'єктів "Хезболли" на території Лівану. ЦАХАЛ атакував кілька десятків пускових установок "Хезболли". Також під атакою були інші об'єкти бойовиків.

Хезболла стверджує, що Ізраїль перетнув "червону лінію", угруповання пообіцяло продовжувати ракетні удари, які воно завдало після того, як бойовики ХАМАС, підтримувані Іраном, напали на Ізраїль 7 жовтня, поклавши початок війні в Газі.

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