Израиль нанес ряд авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане (фото и видео)
Израильские военные сегодня, 19 сентября, атаковали объекты "Хезболлы" в Ливане. Для этого они использовали авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
"ЦАХАЛ наносит удары по целям "Хезболлы" в Ливане, чтобы уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру “Хезболлы", - сказано в сообщении Армии обороны Израиля.
Военные напомнили, что боевики "Хезболлы" превратили южную часть Ливана в зону боевых действий. Они используют в качестве оружия дома мирных жителей, роют под ними туннели и используют гражданских в качестве живого щита.
"ЦАХАЛ стремится обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы жители могли вернуться в свои дома, а также достичь всех целей войны", - уточнило военное командование Израиля.
В сети уже обнародовали фото и видео, на которых можно заметить последствия "прилетов" в Ливане.
Также в другом сообщении в Армии обороны Израиля рассказали, что в начале недели на границе с Ливаном были ликвидированы двое боевиков "Хезболлы", которые установили там взрывные устройства. По террористам удар нанесли авиация и артиллерия.
Что предшествовало
Напомним, ситуация между "Хезболлой" и Израилем обострилась после того, как израильские воины начали свою операцию в Секторе Газа. С тех пор боевики "Хезболлы", которые находятся на территории Ливана, регулярно атаковали Израиль.
Вчера, 18 сентября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы войны, поскольку страна смещает свой фокус на север - в сторону "Хезболлы".
При этом последние несколько дней у членов "Хезболлы" массово взрывались пейджеры. Это привело к тому, что сотни боевиков получили ранения. Израиль свою причастность не признает.
Более детально о массовой детонации - в материале РБК-Украина.
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