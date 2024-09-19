ua en ru
Чт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль нанес ряд авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане (фото и видео)

Четверг 19 сентября 2024 18:05
UA EN RU
Израиль нанес ряд авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане (фото и видео) Иллюстративное фото: Израиль ударил по боевикам "Хезболлы" (x.com/IAFsite)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные сегодня, 19 сентября, атаковали объекты "Хезболлы" в Ливане. Для этого они использовали авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

"ЦАХАЛ наносит удары по целям "Хезболлы" в Ливане, чтобы уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру “Хезболлы", - сказано в сообщении Армии обороны Израиля.

Военные напомнили, что боевики "Хезболлы" превратили южную часть Ливана в зону боевых действий. Они используют в качестве оружия дома мирных жителей, роют под ними туннели и используют гражданских в качестве живого щита.

"ЦАХАЛ стремится обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы жители могли вернуться в свои дома, а также достичь всех целей войны", - уточнило военное командование Израиля.

В сети уже обнародовали фото и видео, на которых можно заметить последствия "прилетов" в Ливане.

Также в другом сообщении в Армии обороны Израиля рассказали, что в начале недели на границе с Ливаном были ликвидированы двое боевиков "Хезболлы", которые установили там взрывные устройства. По террористам удар нанесли авиация и артиллерия.

Что предшествовало

Напомним, ситуация между "Хезболлой" и Израилем обострилась после того, как израильские воины начали свою операцию в Секторе Газа. С тех пор боевики "Хезболлы", которые находятся на территории Ливана, регулярно атаковали Израиль.

Вчера, 18 сентября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы войны, поскольку страна смещает свой фокус на север - в сторону "Хезболлы".

При этом последние несколько дней у членов "Хезболлы" массово взрывались пейджеры. Это привело к тому, что сотни боевиков получили ранения. Израиль свою причастность не признает.

Более детально о массовой детонации - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан Хезболла
NEWS
Новый Париж, село Массонов и Афины. Как в Украине переименовали города и каких названий уже нет
Новый Париж, село Массонов и Афины. Как в Украине переименовали города и каких названий уже нет
DAILY
Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии