RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп обещает найти каждого, кто причастен к убийству Кирка

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп расстроен убийством консервативного активиста Чарли Кирка, обещает найти и наказать каждого причастного к этому преступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В четырехминутном видеообращении из Овального кабинета, президент заявил, что "полон горя и гнева из-за ужасного убийства Чарли Керка на территории колледжа в Юте".

"Чарли вдохновлял миллионы, и сегодня вечером все, кто его знал и любил, объединены в шоке и ужасе", - сказал глава Белого дома.

Трамп отметил на своих близких связях с Кирком, который стал близким политическим союзником и личным другом семьи Трампа.

"Это темный момент для Америки", - добавил президент, описывая усилия активиста, который путешествовал по стране и вел "добросовестные дебаты".

Трамп также отметил, что Кирк стал "мучеником за правду и свободу" и призвал помолиться за семью погибшего.

Президент связал смерть активиста со своим собственным ранением во время стрельбы в Батлере в июле 2024 года, а также с другими громкими случаями насилия.

В частности, лидер вспомнил о стрельбе по исполнителю United Healthcare в Нью-Йорке в декабре и покушение в 2017 году на лидера большинства в Палате представителей Стива Скалиса, подчеркивая "политическое насилие радикальных левых".

Президент заявил, что американцам и СМИ следует "признать факт, что насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем ты не согласен".

Трамп пообещал дальнейшие действия, анонсировав более широкий план борьбы с политическим насилием.

"Моя администрация найдет каждого, кто причастен к этому преступлению и к другим случаям политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, правоохранителей и всех других, кто обеспечивает порядок в нашей стране", - сказал глава Белого дома.

Убийство Кирка

В среду, 10 сентября, в Университете долины Юта был убит праворадикальный консервативный активист Чарли Кирка. Неизвестный снайпер выстрелил в шею деятелю, впоследствии тот ушел из жизни в больнице.

Впоследствии ФБР задержало подозреваемого в этом убийстве.

Ему может грозить смертная казнь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп