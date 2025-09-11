Трамп обещает найти каждого, кто причастен к убийству Кирка

В четырехминутном видеообращении из Овального кабинета, президент заявил, что "полон горя и гнева из-за ужасного убийства Чарли Керка на территории колледжа в Юте".

"Чарли вдохновлял миллионы, и сегодня вечером все, кто его знал и любил, объединены в шоке и ужасе", - сказал глава Белого дома.

Трамп отметил на своих близких связях с Кирком, который стал близким политическим союзником и личным другом семьи Трампа.

"Это темный момент для Америки", - добавил президент, описывая усилия активиста, который путешествовал по стране и вел "добросовестные дебаты".

Трамп также отметил, что Кирк стал "мучеником за правду и свободу" и призвал помолиться за семью погибшего.

Президент связал смерть активиста со своим собственным ранением во время стрельбы в Батлере в июле 2024 года, а также с другими громкими случаями насилия.

В частности, лидер вспомнил о стрельбе по исполнителю United Healthcare в Нью-Йорке в декабре и покушение в 2017 году на лидера большинства в Палате представителей Стива Скалиса, подчеркивая "политическое насилие радикальных левых".

Президент заявил, что американцам и СМИ следует "признать факт, что насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем ты не согласен".

Трамп пообещал дальнейшие действия, анонсировав более широкий план борьбы с политическим насилием.

"Моя администрация найдет каждого, кто причастен к этому преступлению и к другим случаям политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, правоохранителей и всех других, кто обеспечивает порядок в нашей стране", - сказал глава Белого дома.