Трамп пообещал Зеленскому помочь Украине с ПВО, - Axios

"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что было задержано, если что-то было задержано (вероятно, речь о приостановке поставок ракет для ПВО Украине - ред.)", - рассказал неназванный источник издания.

В то же время неназванный украинский чиновник рассказал, что Трамп и Зеленский договорились, что команды США и Украины вскоре встретятся, чтобы обсудить поставки средств противовоздушной обороны и другого оружия.