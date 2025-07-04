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Трамп пообещал Зеленскому помочь Украине с ПВО, - Axios

Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал помочь с поставками систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что было задержано, если что-то было задержано (вероятно, речь о приостановке поставок ракет для ПВО Украине - ред.)", - рассказал неназванный источник издания.

В то же время неназванный украинский чиновник рассказал, что Трамп и Зеленский договорились, что команды США и Украины вскоре встретятся, чтобы обсудить поставки средств противовоздушной обороны и другого оружия.

Разговор Трампа и Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор сегодня, 4 июля.

По словам Зеленского, он договорился с Трампом над усилением защиты украинского неба от российских атак.

Также, по словам главы украинского государства, они с Трампом договорились о соответствующей встрече команд США и Украины.

Стоит заметить, что такой разговор произошел на фоне приостановки поставок оружия Украине от США. В частности, это решение коснулось ракет для Patriot.

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