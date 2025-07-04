Трамп пообіцяв Зеленському допомогти Україні з ППО, - Axios

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв допомогти з поставками систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що було затримано, якщо щось було затримано (імовірно, ідеться про призупинення поставок ракет для ППО Україні - ред.)", - розповіло неназване джерело видання.
Водночас неназваний український чиновник розповів, що Трамп і Зеленський домовилися, що команди США та України незабаром зустрінуться, щоб обговорити постачання засобів протиповітряної оборони та іншої зброї.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову сьогодні, 4 липня.
За словами Зеленського, він домовився з Трампом над посиленням захисту українського неба від російських атак.
Також, за словами глави української держави, вони з Трампом домовилися про відповідну зустріч команд США та України.
Варто зауважити, що така розмова відбулася на тлі призупинення постачання зброї Україні від США. Зокрема, це рішення торкнулося ракет для Patriot.
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