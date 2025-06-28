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Трамп пообещал уладить "конфликт" с Северной Кореей

Вашингтон, Суббота 28 июня 2025 10:58
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Трамп пообещал уладить "конфликт" с Северной Кореей Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп пообещал решить конфликт с Северной Кореей. Он утверждает, что "прекрасно ладит" с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, которое цитирует Reuters.

Соответствующее заявление американский президент сделал 27 июня на мероприятии в Овальном кабинете, где он осветил свои усилия по решению глобальных конфликтов.

Трампа спросили, передавал ли он письма Ким Чен Ыну, как об этом писали СМИ. Президент США не ответил на этот вопрос, но сказал: "У меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном, и мы с ним прекрасно ладим. Так что посмотрим, что будет".

"Кто-то говорит, что существует потенциальный конфликт, я думаю, мы его решим. Если он и есть, то нас это не касается", - заявил Трамп.

Южнокорейское издание NK News сообщало, что в этом месяце делегация КНДР в ООН неоднократно отказывалась принимать письма от Трампа, которые тот адресовал Ким Чен Ыну.

Стоит отметить, что во время первого президентского срока Трамп и Км Чен Ын провели три встречи и обменялись рядом писем, которые Трамп назвал "прекрасными". Но дипломатическое взаимодействие оборвалось из-за требований США к КНДР отказаться от ядерного оружия.

Напомним, ранее Дональд Трамп после возвращения в Белый дом заявил, что планирует возобновить переговоры с северокорейским диктатором.

На днях в Белом доме также сообщили, что Трамп готов возобновить диалог с Ким Чен Ыном.

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Соединенные Штаты Америки КНДР Ким Чен Ын Северная Корея Дональд Трамп
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